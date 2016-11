„Wir haben es hier mit einem Profi-Einbrecher zu tun, der an Wochentagen vormittags unterwegs ist, während andere Leute arbeiten“, sagt der Richter im Prozess gegen einen 24-jährigen Rumänen. Zwei Tage lang reiste dieser mit einem Mietwagen durch die Lande und schritt mit Flachwerkzeugen emsig zur Tat.

Profi-Einbrecher reiste mit Mietwagen durch das Land

Vier Einbrüche, teils versucht, legt die Anklagebehörde dem Kriminaltouristen zur Last. In Niederösterreich soll er am 14. Juli im Bezirk Wiener Neustadt in Steinabrückl in ein Einfamilienhaus eingestiegen sein, dort Schmuck und Bares eingeheimst haben, bevor er am Tag darauf in Hainfeld einen Coup landen wollte.

Dort hatte der Einbrecher kein Glück. Gerade als er sich an der Tür zu schaffen machte, klopften ihm Polizisten auf die Schulter und die Handschellen klickten.

„Schmuck ohne Ende“ im Mietwagen

Bei der Verhaftung des Rumänen fanden Touristen in seinem Auto jede Menge Preziosen. „Schmuck ohne Ende“, sagt der Richter. „Der stammt von meinem Onkel aus Einbrüchen in Italien“, meint der 24-Jährige.

Auf bewährte Weise schritt der Angeklagte hierzulande zur Tat. „Ich habe durchs Fenster geschaut, ob jemand zu Hause ist. Wenn ich etwas gehört habe, bin ich wieder gegangen. War niemand daheim, habe ich ein Fenster oder eine Tür mit dem Schraubenzieher aufgezwängt“, erzählt er.

Für Gerichte ist der Rumäne kein unbeschriebenes Blatt. Drei einschlägige Vorstrafen hat er bereits in Deutschland ausgefasst und „das Haftübel bereits verspürt“, so der Richter.

Ein Schöffensenat spricht den Angeklagten teilweise schuldig. Der Richter verhängt wegen schweren gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls dreieinhalb Jahre hinter schwedischen Gardinen (rechtskräftig). Und er begründet: „Der Angeklagte ist ein Täter, der immer, wenn es bei ihm finanziell knapp wurde, einbrechen gegangen ist.“