„Im Rettungsauto bin ich wieder zu mir gekommen. Ich war voller Blut. Mein Hemd, die Hose, alles voller Blut“, erzählt ein 28-Jähriger vor dem Richter. Bei einer Party in Hainfeld im Oktober 2017 verpasste ihm jemand einen Faustschlag auf die Nase. Wer der Täter war, weiß er nicht. „Ich hab’ viel getrunken“, erklärt er.

Verantwortlich für die gebrochene Nase dieses Opfers soll ein 25-Jähriger aus St. Veit/Gölsen sein. Schwere Körperverletzung wird diesem im Prozess vorgeworfen. Ob er zugeschlagen hat? „Mir wurde erzählt, dass ich es war“, sagt er. An eine Rangelei erinnert er sich. „Jemand hat uns mit einem Getränk angeschüttet und es wurde gestoßen. Da war dann viel los. So um die 15 Leute waren dabei“, sagt er. 15 Flaschen Bier habe der Angeklagte an diesem Abend intus gehabt. „Ich war ziemlich bedient.“

Ich habe aus dem Augenwinkel eine Faust vorbeifahren gesehen.“ Ein Zeuge über die Rauferei auf einer Hainfelder Party

Von einer handfesten Auseinandersetzung berichtet ein Security-Bediensteter. „Ich bin dazwischen gegangen und plötzlich ist das Opfer am Boden gelegen“, erzählt der Zeuge. Ein anderer sagt: „Ich habe aus dem Augenwinkel eine Faust vorbeifahren gesehen.“

Nur eine Zeugin ist sich sicher: „Ich habe gesehen, dass der Angeklagte es war. Er hat es einfach so getan.“ Der Richter geht von der Schuld des 25-Jährigen aus, und weil dieser für die Verletzung Verantwortung übernimmt, bietet er diesem eine Diversion an. Aber 4.150 Euro Geldbuße muss der Angeklagte berappen und 1.000 Euro Schmerzensgeld dem Opfer bezahlen.