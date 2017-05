Tag der o ffenen Tür in der Musikschule .

Ob Blechbas-, Holzblas oder Streichinstrumente: Am Freitag konnten sich interessierte Kinder wie Erwachsene über das umfangreiche Angebot an Instrumenten, die in der Musikschule Hainfeld und ihren Zweigstellen erlernt werden können, informieren.