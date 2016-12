Tag der offenen Türe NMS Hainfeld .

Ob Mathematik, Englisch, Sport oder ein spannender Versuch im Chemiesaal: Die Neue Mittelschule Hainfeld öffnete am Donnerstag ihre Pforten, um den Volksschülern aus dem Schulsprengel einen Einblick in ihren Unterricht zu geben und ihre Schule „schmackhaft“ zu machen. Apropos schmackhaft: Die Besucher konnten selbst gemachtes Speiseeis oder selbst gebackene Muffins in der Schulküche verkosten.