„Wenn es einen Preis für raschen Rückfall gäbe, dann hätten ihn die Angeklagten gewonnen. Ich frage mich, was sie in ihrem Leben erreichen wollen? Wenn es darum geht, viele Jahre in Haft zu verbringen, dann sind sie auf einem guten Weg“, sagt ein Staatsanwalt in einem Prozess wegen räuberischen Diebstahls und fordert strenge Bestrafung.

Auf der Anklagebank im Prozess am Landesgericht sitzen drei gerichtsbekannte Tschetschenen, 17, 18 und 20 Jahre alt, zwei aus St. Pölten, einer aus Hainfeld.

Gleich nach der letzten Verurteilung wollten die Burschen einem Afrikaner Marihuana abkaufen, in der Wohnung des Dealers in St. Pölten überlegten sie es sich aber anders. Während sich einer heimlich mit dem Suchtmittel aus dem Staub machte, stießen zwei der Angeklagten den Afrikaner zur Seite, bevor sie, ohne zu zahlen, mit Drogen-Päckchen Fersengeld gaben.

„Das Opfer musste zurückweichen, ein Stoß ist Gewalt“, setzt der Ankläger fort. Um Milde bitten Verteidiger. „Bei meinem Mandanten ist ein offenes Asylverfahren anhängig, deshalb ist es für ihn schwer, eine Tagesstruktur aufzubauen“, meint ein Rechtsanwalt.

Der Richter spricht einen der Angeklagten wegen Diebstahls schuldig, die anderen wegen räuberischen Diebstahls. Alle fassen Gefängnis aus und bereits bedingt verhängte Strafen werden widerrufen. Die Burschen aus St. Pölten müssen somit zehn und 15 Monate absitzen. 27 Monate gesiebte Luft kassiert der 20-Jährige aus Hainfeld.

„Die Angeklagten haben massiv getrübte Vorleben und es wurde erhebliche Gewalt angewendet“, begründet der Richter die Entscheidung des Schöffensenats. Alle Urteile sind rechtskräftig.