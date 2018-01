Der Stadtmarketingverein „Wir Hainfelder“ lud zum Neujahrsempfang. Anlass für Obmann Gerd Novacek, im NÖN-Gespräch über die Herausforderungen der Einkaufsstadt zu bilanzieren.

NÖN: Ein Jahreszyklus für „Wir Hainfelder“ ist wieder vergangen. Welche Bilanz zieht der Obmann?

Gerd Novacek: Wir freuen uns, dass die einzelnen Teams weitgehend autark die Veranstaltungen mit Freude bewerkstelligen. Bei den Bürgern konnten eigentlich alle Teams punkten.

Wie sieht es mit dem Wochenmarkt aus. Wie kam dieser an?

Der Wochenmarkt am Hauptplatz ist ein beständiger Faktor in unserer Stadt. Die Produkte aus ländlicher Umgebung haben eine sehr hohe Qualität und werden von der Bevölkerung sehr gut angenommen. Wie jedes Jahr startet der Wochenmarkt am ersten Freitag im März, bei widrigen Witterungsbedingungen eine Woche später. Die Vielfalt der Verkaufsstände bleibt so wie voriges Jahr, trotzdem wird man weiterhin bemüht sein, die Produktpalette zu erhöhen.

"Wochenmarkt am Hauptplatz ist ein beständiger Faktor in unserer Stadt"

Was ist am Wochenmarkt geplant?

Voraussichtlich gibt es wieder Aktionen zu Ostern, am Muttertag, das Wochenmarkt-Preisschnapsen, das Bürgermeisterkochen und ein Oktoberfest. Ebenso wird hier wieder die Eröffnung der Weihnachtsstadt sein. Diese war heuer übrigens wieder ein voller Erfolg!

Wie sieht es mit den Leerflächen in der Stadt aus?

Dank beherzter Jungunternehmer konnten die Leerflächen stark minimiert werden. Zu Beginn 2017 eröffnete das „Rösthaus“. Das einstige Modehaus Haselmayer wurde von Catherine Fischer-Schwarz mit ihren „Lieblingsstücken“ übernommen. Zur kulinarischen Abrundung gibt es das Kebap & Pizzahaus Arminay. Besonders freut uns, dass Karin Steyrer den „Stadtgreißler“ mit Kaffeehaus ins Leben rief. Das ist für die Nahversorgung im Hainfelder Stadtzentrum von großer Bedeutung.

"Stadt Hainfeld soll sich als Naherholungsgebiet vermehrt präsentieren"

Die Vereinsziele für 2018?

Es wird wieder viele Veranstaltungen geben. Selbstverständlich wollen wir die Einkaufsstadt beleben, legen aber zusätzlich großen Wert darauf, dass wir die Stadt Hainfeld als Naherholungsgebiet vermehrt präsentieren.