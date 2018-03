„Ich werde dich erschlagen und unter meiner Frau, die schon gestorben ist, begraben. Es sind schon Männer unterwegs zu dir!“ Mit diesen Worten soll ein 49-Jähriger via Handy einer Frau aus Hohenberg gedroht haben. Geständig dazu ist der Slowake im Prozess am Landesgericht St. Pölten nicht.

„Sie schuldet mir Geld, das wollte ich von ihr. Ich habe ihr nur gesagt, dass sie das überweisen soll. Was sie erzählt, stimmt alles nicht“, beteuert der Angeklagte, der am Anwesen des Opfers als Arbeiter tätig gewesen war, vor der Richterin vehement seine Unschuld.

Slowake sorgte für Angst und Schrecken

Die Hohenbergerin habe der Slowake jedenfalls in Angst und Schrecken versetzt, erzählt ein Polizist. „Sie war sehr aufgebracht. Wir haben ihr Anwesen durchsucht, aber niemanden gefunden. Wir haben danach regelmäßig kontrolliert, ob alles in Ordnung ist“, so der Exekutivbeamte.

Für die Staatsanwältin steht die Schuld des Angeklagten „zweifelsfrei fest“. „Er hat diese Äußerungen getätigt, das Opfer war verängstigt“, sagt die Anklägerin und fordert eine Strafe.

Der Slowake wird schuldig gesprochen und zu vier Monaten bedingt verhängter Freiheitsstrafe verurteilt (nicht rechtskräftig). Die Richterin begründet: „Der Angeklagte war verärgert, weil das Arbeitsverhältnis beendet wurde und Lohnforderungen noch offen waren. Es geht hier um mehr als milieubedingte Unmutsäußerungen, das Opfer hat gefürchtet, dass jemand beim Haus ist.“