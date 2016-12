In der Vorwoche hat er bereits seinen 72. Geburtstag gefeiert, trotzdem ist es um die Äthiopienhilfe von Heinz Auer kein bisschen leise geworden. „Es ist für mich mein schönstes Weihnachtsgeschenk, wenn ich sehe, dass das Ganze Sinn macht“, freut sich der Hohenberger über das jüngste Video, das ihm aus Gondar geschickt wurde. Darauf zu sehen ist jene dreifache Mutter, der Auer (wie berichtet) eine Operation ermöglicht hat. Ein Tumor saß in der Wirbelsäule fest, die Frau war ans Bett gefesselt. Mittlerweile kann die Äthiopierin dank Auers Hilfe wieder ohne Krücken gehen, wie das Bildmaterial dokumentiert.

Augen-Operation um 60 Euro

In die alte Kaiserstadt Gondar will der 72-Jährige Anfang 2017 wieder reisen — um die tumoroperierte Frau zu besuchen. Und um weitere Augen-Operationen in die Wege zu leiten. „69 Augen-OPs habe ich in Äthiopien insgesamt bereits finanziert, auf über 100 will ich bei meinem nächsten Besuch kommen“, nennt Auer sein ehrgeiziges Ziel.

Geht wieder ohne Krücken — jene tumoroperierte Äthiopierin, die Heinz Auer unterstützt. | NOEN, privat

60 Euro kostet eine OP, die der Hohenberger in einer Privatklinik in Gondar durchführen lässt. „Hier werden die Patienten sofort operiert, im Gegensatz zum Krankenhaus, wo monatelange Wartezeiten an der Tagesordnung stehen.

Die Mehrkosten von 20 Euro gegenüber dem Spital nehme ich gerne in Kauf, da bin ich mir nämlich sicher, dass die Operationen auch ordentlich durchgeführt werden“, schildert Auer. Das Hauptproblem, das es zu bekämpfen gilt, ist der graue Star, weiß der Hohenberger.

Übrigens: Wer die eine oder andere Augen-OP in Äthiopien finanzieren will, kann sich bei Heinz Auer ( 0664/1110434) melden. Jeder Cent hilft den Ärmsten der Ärmsten. . .