Unermüdlich ist Heinz Auer trotz seiner 73 Jahre. Am 27. Jänner steht seine nächste Reise nach Äthiopien am Programm. Hauptziel ist die Stadt Gondar. „Dort werde ich wieder zwischen 25 und 30 Augen-Operationen gegen den grauen Star und Trachoma durchführen lassen“, verrät der Hohenberger, der erneut von Franz Hinterkörner (67) begleitet wird.

70 Euro gilt es je Augen-OP, die Heinz Auer von einem Spezialisten in einer Privatklinik in Gondar machen lässt, zu berappen. Inklusive Kosten für Medikamente und Übernachtung der Patienten fallen je Person rund 90 Euro an.

„In der Privatklinik werden die Operationen sofort durchgeführt, im Spital gibt es monatelange Wartezeiten.“ Helfer Heinz Auer

Warum die Wahl nicht auf ein öffentliches Krankenhaus fällt, ist schnell erklärt. „In der Privatklinik werden die Operationen sofort durchgeführt, im Spital gibt es monatelange Wartezeiten“, weiß Heinz Auer.

Vor vier Jahren hat der Hohenberger begonnen, Augenlichter zu retten und seither 105 Operationen finanziert. Nach seiner Mitte Februar geplanten Rückkehr aus Äthiopien sollen mindestens 130 chirurgische Eingriffe zu Buche stehen. Tendenz nach oben gehend, sofern sich noch zusätzliche Spender (Kontakt unter der Telefonnummer 0664/1110434) finden.

Apropos Unterstützer: Großzügig erwies sich zuletzt wieder die Polytechnische Schule Traisen mit den Lehrkräften Wolfgang Neumann und Angela Schweiger an der Spitze, welche für die Äthiopienhilfe des engagierten Hohenbergers insgesamt 1.555 Euro beigesteuert hat. „Dieses Geld stammt aus dem Verkauf von Säften und Marmeladen, die Schüler selbst hergestellt haben“, freut sich Heinz Auer.