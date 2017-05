Jetzt sind sie endlich erhältlich, die Hohenberger Einkaufstaler. Die Idee dazu hatten Amtsleiterin Nina Enne und Gemeindeamtsbedienstete Claudia Berch. „Andere Gemeinden hatten so etwas. Da dachten wir uns, das wäre doch auch für Hohenberg eine nette Idee“, schildern die beiden. So gibt es in Türnitz ein derartiges Angebot und in Hainfeld seit Jahren die Hainfelder Münzen.

Im Gemeinderat fand die Idee Anklang und wurde einstimmig beschlossen. „Es sind derzeit 3.000 Euro dafür vorgesehen“, gibt Enne dazu Auskunft. Im Gemeindeamt sind die Hohenberger Taler, mit denen man dann in den örtlichen Geschäften wie auf Gutscheinbasis einkaufen kann, erhältlich. Es gibt Gutscheine im Wert von 5 und 10 Euro. Außerdem ist dazu eine Holzverpackung um 12 Euro erhältlich. Rasch war auch ein Produzent für die Holztaler und Geschenkeboxen gefunden — der Hohenberger Unternehmer Manfred Wagner.

„Das ist eine Super-Sache. Ich hoffe, dass sie auch von den Hohenbergern gut angenommen wird“, sagt dieser. Diese Kisten werden nach Bedarf produziert. 14 Boxen mit Talern im Wert von 60 Euro sind bereits fertig. Bürgermeister Heinz Preus begrüßt die Aktion: „Ich hoffe, dass dadurch noch mehr Leute animiert werden, in den örtlichen Geschäften einzukaufen. Außerdem ist so eine Box eine nette Geschenkidee.“