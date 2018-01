„Mit dem Gasthof en ,Zwei Linden’ ist uns ein toller Start geglückt. Unsere hoch engagierten Mitarbeiter haben seit der Eröffnung am 15. September unermüdlich mitgeholfen, viele Menschen rundum glücklich zu machen – mit Sorgfalt, Fingerspitzengefühl und Ideenreichtum“, freut sich Selfness-Gasthof-Betreiber Herbert Eder.

Für 2018 wartet er mit einem Top-Programm mit Spitzenstars aus Kunst und Kultur auf. „Lydia Penner-Kasper ist bereits ausverkauft“, gibt er sich zufrieden. Die Kabarettistin wird am 17. Februar ihr Programm „Weiberwellness“ darbringen. Ein weiteres Highlight ist Herbert Steinböcks Auftritt am 7. April. Roland Düringer wird am 4. Mai die Gäste zum Lachen bringen und Alf Poier am 2. Juni. Im September stehen Nina Hartmann und Nadja Maleh auf der Bühne. „Rasch Karten sichern“, sagt Eder. Alle Termine finden sich unter www.zweilinden.at.