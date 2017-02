So lud das Team am Freitag ins Gasthaus Eckinger zum Faschingsgschnas, zu dem sich allerlei bunte Gesellen jeden Alters einfanden und vom Nachmittag an bis in die späten Abendstunden ausgelassen feierten.

Thema des Gschnas lautete „Nasen“. Es gab eine Tombola mit vielen Preisen und allerlei lustige Gesangs- und Tanzspiele sowie Gesangseinlagen der Chorgemeinschaft. Für die musikalische Umrahmung sorgte Bernhard Kitzler.