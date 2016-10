146 Florianis von neun Feuerwehren standen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Hohenberg im Dauereinsatz.

Flammeninferno in Innerfahrafeld! .

Ein Teil einer Halle eines Gewerbebetriebs in Innerfahrafeld stand in Flammen. Hier waren Pellets und Strohballen gelagert. Die Feuerwehr setzte zum umfassenden Löschangriff an; es kamen auch sechs Wasserwerfer zum Einsatz. Zwei Einsatzwägen des Roten Kreuzes Traisental waren ebenso vor Ort.

