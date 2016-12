Einstimmig gaben sich die Mandatare bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, Dringlichkeitsanträge wurden keine eingebracht.

Schwerpunkt des Abends war das Budget 2017. Der ordentliche Haushalt umfasst ausgeglichene Einnahmen und Ausgaben von insgesamt 2.728.600 Euro. Bürgermeister Heinz Preus gibt sich zufrieden: „Es ist nicht so, dass wir im Geld schwimmen, aber wir konnten ein solides Budget erstellen.“

„Die größten Brocken im außerordentlichen Haushalt sind auf jeden Fall die Erneuerung der Kläranlage und die Erweiterung des Kanalnetzes. Das können wir aber zum größten Teil durch Gebühreneinnahmen abfedern, der derzeit niedrige Zinssatz kommt uns bei diesem Kredit auch entgegen“, so Preus.

33.000 Euro sind für die Wildbachverbauung vorgesehen. „Die Hochwasserlinien, die noch auf dem Hochwasser von 1997 basieren, werden neu vermessen und präzisiert. Dabei werden die Nebenbäche nun auch miteinbezogen“, erklärt der Ortschef. Zwei Drittel dieser Kosten trägt das Land NÖ, das verbleibende Drittel die Gemeinde.

11.500 Euro für Straßenbauten

47.200 Euro sind für die Sanierung des FF-Hauses vorgesehen. Hier wird die Fassade gereinigt, ein Teil des Kellers saniert und beim Dach stehen Spenglerarbeiten an. 8.200 Euro gehen an die Schule. 11.500 Euro machen Straßenbauten aus. So wird der letzte Abschnitt der Schlossergasse im kommenden Jahr saniert. Badbesucher dürfen sich freuen: Das Badbecken bekommt einen neuen Anstrich und für Kinder wird eine neue Spielmöglichkeit geschaffen.