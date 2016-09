Unter Anleitung von E-LFR Helmut Warta und Sarah Weszelovits sowie mehreren weiteren Helfern erlernten die Jugendlichen das Zillenfahren am Hohenberger Hinterbergteich. Aus Termingründen wurde die Prüfung, welche eigentlich in St.Veit abgelegt werden sollte, kurzerhand vorverlegt. Dabei mussten die Kinder ihr Wissen unter anderem in der Knotenkunde, beim Rettungsring-Zielwurf sowie beim Zillenfahren unter Beweis stellen.

Wasserdienst-Spielabzeichen:

Rebecca Lozinski, Ina Aschinger

Wasserdienst Fertigkeitsabzeichen:

Hannah Schwab, Alfred Schwab, Corinna Preus, Diana Preus, Annabella Steinmetz, Niklas Mosbacher, Paul Lielacher