Hohenberg , TÃ¼rnitz

Die NÖN hatte das Aus für die nicht mehr kostendeckenden Sparkassen-Filialen in Türnitz und Hohenberg angekündigt. Am vergangenen Freitag war der letzte Öffnungstag.

Direktor Eduard Mayrhofer dementiert in diesem Zusammenhang kursierende Gerüchte, wonach auch die Raiffeisenbank (Raiba) Traisen-Gölsental Filialschließungen beabsichtigt. „Wir sehen uns an unseren zehn Standorten als finanzieller Nahversorger und wollen so auch in Zukunft zur Stärkung der lokalen Wirtschaft beitragen“, betont der Raiba-Direktor.

Entgegen dem allgemeinen Trend, sich von Bankstellen in kleineren Orten (wie in Türnitz oder Hohenberg) zu trennen und die Kräfte im städtischen Bereich zu bündeln, bleibe die Raiffeisenbank Traisen-Gölsental ihrem Leitbild treu und halte an ihrer dezentralen und regionalen Struktur fest, sagt Mayrhofer.

„Wir sehen uns als finanzieller Nahversorger und wollen so auch in Zukunft zur Stärkung der lokalen Wirtschaft beitragen.“

Raiffeisenbank-Direktor Eduard Mayrhofer

Direktorin Hermine Dangl, Mayrhofers Geschäftsleiterkollegin, ergänzt: „Durch die Filialen vor Ort, die großzügige Beratungszeit wochentags zwischen 7 und 19 Uhr nach Terminvereinbarung und die moderne Foyerausstattung bieten wir unseren Kunden aus unserer Sicht ein optimales Angebot.“

Um die Gunst verärgerter Sparkassen-Kunden wirbt die Raiffeisenbank derzeit besonders. „Wir bieten ein unkompliziertes, kostenloses Kontowechselservice an, das Interessierte in allen Bankstellen nutzen können. Alle, die bis 31. März 2017 zu Raiffeisen wechseln, nehmen zusätzlich an einem Gewinnspiel teil und können attraktive Preise gewinnen“, präzisiert Dangl.