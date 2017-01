„Mit Tieren zu arbeiten, ist etwas ganz Besonderes“: Davon ist Martin Oswald überzeugt. Der 40-jährige Hohenberger, ursprünglich gelernter Tischler, Zoofachverkäufer und zuletzt Abteilungsleiter und Assistent beim Baumarkt Hornbach, hat sich in ein ganz anderes Berufsfeld gewagt.

Er hat die Ausbildung zum APM-Therapeut am Tier gemacht. „Ich liebe Tiere, hatte früher selbst zwei Pferde“, schildert er, dass ihn begeistere, dass Tiere eben nur ehrliche Gefühle zeigen und somit auch Recht auf faire, wertschätzende Behandlung haben. Daher versah er die Ausbildung an der Penzel-Akademie in Deutschland und ist nun mit seinem Angebot ein Vorreiter im Bezirk. „Ich massiere die Tiere. Sie entspannen sich, das trägt zu ihrem Wohlbefinden und letztlich auch zu einem glücklichen Tierbesitzer bei“, freut er sich über positive Rückmeldungen von Tierhaltern. So massiert er in erster Linie Katzen, Hunde und Pferde, doch nicht nur: „Mein außergewöhnlichstes Tier war ein Stier“, schmunzelt er.

Großes Lob möchte er im Zuge seiner beruflichen Neuorientierung dem Arbeitsmarktservice Lilienfeld aussprechen: „Es ermöglichte mir den Start in die Selbstständigkeit, indem ich ins Gründerprogramm aufgenommen wurde.“