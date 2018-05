Es ist fix: Nach dem großen Premieren-Erfolg im Vorjahr findet auch dieses Jahr ein Fest rund um die Holunderblüte statt und soll danach in zweijährigen Abständen durchgeführt werden. Der Holunderblütenkirtag im Ortszentrum von Rohrbach geht am Sonntag, 10. Juni, in die zweite Runde.

Kulturausschussobmann Leopold Sindl und sein Festkomitee sind schon fleißig an den Vorbereitungsplanungen. „Ich freue mich natürlich, dass der Holunderblütenkirtag im Vorjahr so gut aufgenommen wurde und dass auch in diesem Jahr wieder so viele Helfer an der Veranstaltung mitwirken“, dankt Sindl allen Mitwirkenden.

Das vielfältige Rahmenprogramm steht bereits fest und bietet Unterhaltung für die großen und kleinen Besucher. Als Neuheit gibt es dieses Jahr einen „Riesen-Topfen-Holunderstrudel“. Um 9 Uhr wird die Feldmesse gefeiert, danach folgt ein Frühschoppen mit Chris und Carlos, den Hollerschnapszuzlern, Harmonikaspielern, der Jugendblaskapelle Rohrbach, den Wadlschnalzern und dem Volkstanzkreis Traisen-Gölsental. Beim Oldtimertreffen samt Rundfahrt werden wieder motorisierte Schmuckstücke zu bewundern sein. Der Gebietsentscheid „Forst“ wird beim Forstarbeiterwettbewerb der Landjugend ausgefochten.

Für die jüngeren Besucher stehen eine Hüpfburg, ein Kletterturm der Naturfreunde Rohrbach und eine Alpakaschau bereit. Während der Veranstaltung können sich die Besucher durch die regionalen Hollerprodukte kosten, die von den örtlichen Vereinen angeboten werden.