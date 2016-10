Der aus den USA übergeschwappte Hype um Horrorclowns macht vor Niederösterreich nicht Halt. Auch am Hainfelder Spielplatz wurde vor wenigen Tagen ein solcher Clown gesichtet.

Relativ gelassen sieht den Vorfall Vizebürgermeister Andreas Klos: „Da sich der Halloween-Hype, nach einem regelrechten Boom in den letzten Jahren, wieder zu legen scheint, haben sich gefinkelte Geschäftsleute mit dem Verkauf von sogenannten Horrorclown-Masken einen neuen Verkaufshit einfallen lassen. Bei uns stellen die vereinzelt gesichteten Scherzbolde kein Problem dar, da es meines Wissens zu keinen Belästigungen der Bevölkerung gekommen ist. Außerdem glaube ich, dass dieses Phänomen nach Halloween wieder verschwunden sein wird.“ Dennoch: Wie man sich verhält, wenn man sich fürchtet, erklärt Kriminalpräventionsbeamter Franz Pitzl: „Einfach Anzeige erstatten. Keine Konfrontationen eingehen. Wir überprüfen dann, wer sich hinter der Maske verbirgt.“ Denn wer jemand anderen absichtlich erschreckt, kann (der Einzelfall ist natürlich zu prüfen) wegen Nötigung oder in Falle einer verbalen wie brachialen Attacke wegen gefährlicher Drohung angezeigt werden.

„Wenn jemand einen Überfall oder ähnliche Situationen erlebt und diese nicht gut verarbeitet hat, kann es zu einer Retraumatisierung kommen.“

Astrid Lampl, Psychologin

Welche Reaktionen im Körper ablaufen, wenn plötzliche Furcht durch Erschrecken entsteht, weiß die Hainfelder Psychologin Astrid Lampl und erläutert dies genau: „Der menschliche Körper ist so konzipiert, dass er auf bedrohliche Reize mit dem sogenannten Kampf-Flucht-Mechanismus reagiert. Eine sinnvolle Reaktion, die uns Menschen seit Urzeiten zur Verfügung steht und uns lange Zeit das Überleben gesichert hat. Das bedeutet, dass wir, wenn wir mit etwas konfrontiert sind, was uns als Bedrohung oder Gefahr erscheint, mit einer Stressreaktion reagieren. Unser Herz schlägt schneller, die Muskulatur spannt sich an, wir atmen schneller, der Blutdruck steigt, ebenso die Gehirndurchblutung.“ Erschrecken ruft aber nicht immer nur Furcht hervor. „Auch Aggression kann die emotionale Antwort auf den Schreckreiz sein“, weiß Lampl.

Psychologin Lampl weiß, dass ein Jux durchaus zum Leid des anderen werden kann. | NOEN, Helge Wöll

Der vermeintliche Jux kann jedoch für den Erschreckten nicht zu unterschätzende Folgen haben. Die seelischen Reaktionen können sehr unterschiedlich sein und hängen von der psychischen Stabilität und von Vor-Erfahrungen ab. „Wenn jemand schon einen Überfall oder ähnliche Situationen erlebt und diese nicht gut verarbeitet hat, kann es zu einer sogenannten Retraumatisierung kommen. Das heißt, das nicht bewältigte Trauma wird wieder unbewusst wachgerufen. Das kann sich unter anderem in erhöhter Ängstlichkeit, in Schlafstörungen oder Konzentrationsproblemen äußern“, gibt die Psychologin zu bedenken.

Traurige mögliche Folge: Es kann durchaus vorkommen, dass Kinder, die eine negative Erfahrung mit einem verkleideten Spaßmacher mit gruseligem Aussehen machen, diese Angst, die sie dabei empfinden, auf andere Clowns übertragen.

Menschen mit wenig Selbstwertgefühl

Wodurch verbreitet sich der Hype um den Killerclown so rasch? Lampl: „Menschen haben Interesse an Neuem, was eine gewisse Spannung in sich birgt. Die sozialen Medien tragen dazu bei. Hier kann jeder schreiben und verbreiten, was er möchte, auch anonym.“ Sowohl der Clown als auch der, der die Informationen über Sichtungen und Vorfälle weitergibt, kann sich verstecken. „Der eine hinter der Maske, der andere hinter seinem Computer“, meint sie und mutmaßt, warum der Hype kurz vor Allerheiligen begonnen hat: „Vielleicht ist dies ein neuer Versuch des Umgangs mit dem Thema Tod und Sterben.“ Und was ist nun der Unterschied zwischen Horrorclowns und den Perchtenläufen? „Zu Krampusrummel und Perchtenläufen gehen die Menschen gezielt hin, wissend, was sie dort erwartet. Das ist bei plötzlich auftauchenden Clowngestalten nicht der Fall.“

Laut ihr handelt es sich hier teilweise um Menschen mit wenig Selbstwertgefühl, die Macht demonstrieren oder Interesse erwecken wollen. Es werden Personen darunter sein, die so Aggressionen ableiten wollen und dann gibt es solche, die keine böse Absicht hegen, sich aber wenig Gedanken um die Auswirkungen ihres Handelns machen. „Die wollen Spaß haben, Grenzen überschreiten, sich einen ,Kick‘ holen, vor anderen angeben“, so Lampl.

Wie überwindet man am besten so eine Konfrontation? „Darüber sprechen! Vor allem Kinder müssen mit ihren Ängsten und Gefühlen auf jeden Fall ernst genommen werden, auch wenn dem Erwachsenen der Vorfall als Kleinigkeit erschienen ist. Sollte die Angst bleiben, empfiehlt es sich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen“, sagt Lampl.