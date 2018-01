Die Eventmacher Gerhard und Kevin Bauer haben das Jahresprogramm für 2018 im Wesentlichen auf Schiene.

Start im Eventstadl ist am 27. Jänner mit der Apres-Ski-Party des WSV Traisen. Am 10. Februar gibt es beste Stimmung beim Hüttenfasching der Musikjugend Lilienfeld. Am 1. April lockt der Ostertanz der Bezirkslandjugend.

Auf Hochtouren laufen auch bereits die Vorbereitungen für das Oktoberfest, bei dem Gerhard Bauer wieder mit „rund 17.000 Besuchern wie in den Vorjahren rechnet“. Welchen Top-Act es heuer geben wird, steht noch nicht ganz fest.

Nur so viel: „Wir verhandeln derzeit mit den ,Seern‘“, verrät er. Eines der Highlights in diesem Jahr ist das mehrtägige Musikanten-Festival vom 20. bis 22. April, bei dem die Lechner Buam ihr Abschiedskonzert geben werden. Im Mai findet die Party „Sweat“ statt.

Saisonauftakt bei der Eventlounge neben dem Eventstadl ist am 13. April. „Da wird unsere neue Dachterrasse präsentiert“, kündigt Gerhard Bauer an. In puncto Kulinarium möchten die Betreiber Kevin Bauer und Sandra Zöchling mit italienischen Speisen die Menükarte erweitern, auch Eis soll es wieder geben.