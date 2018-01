Ein Lenker aus dem Bezirk Baden kam in einer Kurve von der Strasse ab und blieb auf dem Anfangsstück der Leitschiene hängen. Die Freiwillige Feuerwehr Wienerbruck war in kürzester Zeit mit sechs Mann am Einsatzort.

Die FF-Mariazell rückte nach der Alarmierung mit zwei Fahrzeugen sowie neun Einsatzkräften zum 13 Kilometer entfernten Einsatzort aus. Der Pkw wurde wieder zurück auf die Fahrbahn gehoben und der Lenker konnte seine Fahrt fortsetzen.

Insgesamt waren zwei Feuerwehren mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften im Einsatz.

FF Wienerbruck