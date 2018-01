Vor über 860 Jahren wurde der steirische Marienwallfahrtsort gegründet, seit dem 1. Jänner 1948 ist Mariazell eine Stadtgemeinde.

Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums gibt es eine Reihe von Veranstaltungen. „Am 29. April erfolgt der Startschuss mit einem Festakt“, sagt Bürgermeister Manfred Seebacher. Das Mariazeller Stadtfest findet am 5. August, das Familienfest am Bahnhof am 8. September statt.

Auf dem Programm stehen auch eine Angelobung von Jungwehrdienern am 29. Juni, der Fanwandertag und Konzerte der Volksmusikgruppe „Die Edlseer“ vom 6. bis 8. Juli sowie vom 19. bis 22. Oktober die Arbeitstagung der Vereinigung „Shrines of Europe“. Dort treffen sich seit 1996 die Mitglieder Altötting (Deutschland), Fátima (Portugal), Loreto (Italien), Lourdes (Frankreich), Mariazell und Tschenstochau (Polen) einmal jährlich zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch und zur Planung der Weiterentwicklung. 2017 fand die Zusammenkunft im neu aufgenommenen Einsiedeln in der Schweiz statt. Heuer ist Mariazell dran.

Sehr gut angelaufen ist laut Seebacher auch die 2016 offiziell besiegelte Städtepartnerschaft mit dem bayrischen Altötting. „Zahlreiche Gruppen aus unserer Partnerstadt haben uns in Mariazell besucht. Für dieses Jahr ist der Ausflug der Freiwilligen Feuerwehr Mariazell nach Altötting geplant“, so der Bürgermeister.

Seit der Zusammenlegung der Gemeinden Gußwerk, Halltal, Mariazell und St. Sebastian 2015 leitet Seebacher – vormals langjähriger SPÖ-Ortschef in St. Sebastian – die Geschicke der neuen Stadtgemeinde Mariazell. „Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Gemeindefusionierung für unsere Region das Beste war“, ist er sich sicher. Seiner Meinung nach würden die vier Altgemeinden heute nur mehr sehr schwer die gestellten Aufgaben bewältigen können.

Gemeindefusionierung beste Lösung für die Region

Generell positiv beurteilt Seebacher die Entwicklung der Stadtgemeinde Mariazell. „Obwohl noch immer ein relativ großer Abgang in finanzieller Hinsicht vorhanden ist, ist die finanzielle Gesundung im Gange und es konnten die Abgänge in den letzten Jahren doch deutlich reduziert werden“, weiß er.

Bezüglich der bestehenden Gemeindeinfrastruktur werden derzeit mit externer Begleitung die notwendigen Daten zu Wohn-, Amts- und Schulgebäuden, Straßen, Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen der Kommune erhoben, um Bedarfsmittel abzuklären. „Ich bin zuversichtlich, dass wir nach Abschluss der Arbeiten, die zumindest noch das heurige Jahr in Anspruch nehmen werden, einen guten Fahrplan für die anstehenden Sanierungen haben werden“, bekräftigt der Bürgermeister. Und weiter: „Damit können auch gegenüber dem Land Steiermark die finanziellen Notwendigkeiten am besten dargestellt werden.“ So müssen etwa für den Um- beziehungsweise Neubau der Schulhäuser 12 Millionen Euro aufgebracht werden.