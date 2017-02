Nachdem VP-Bürgermeister Michael Singraber mit Ende Februar seinen Rückzug publik gemacht hat, gab es im Parteivorstand der Schwarzen, die in Kaumberg mit absoluter Mehrheit regieren, letzte Woche nur ein Thema — die Nachfolgeregelung.

Wenig überraschend: Der derzeitige Vizebürgermeister, VP-Parteiobmann und Amtsleiter Michael Wurmetzberger, der schon länger als Kronprinz feststeht, wird bei der anstehenden Wahl im Gemeinderat (Termin gibt es noch keinen) VP-Bürgermeisterkandidat sein.

Neuer Vizebürgermeister für Kaumberg

Ebenso abgesegnet hat der Parteivorstand die Beförderung von Alfred Brandtner, der derzeit geschäftsführender Gemeinderat ist, zum neuen Vizebürgermeister. An die Stelle Brandtners als geschäftsführender Gemeinderat soll wiederum Mandatar Harald Sörös rücken. Das frei werdende VP-Mandat übernimmt Josef Zagler, der als neuer Gemeinderat angelobt wird.

„Wir werden alles dafür tun, dass Kaumberg eine so lebenswerte Gemeinde bleibt“, kündigt das Team um den designierten neuen Ortschef Michael Wurmetzberger an. Für die Anliegen der Bürger möchte man ein offenes Ohr haben. Wurmetzberger: „Wir wollen mutig in die neue Ära starten, Projekte umsetzen und die Herausforderungen der täglichen Arbeit in einer Gemeinde annehmen.“