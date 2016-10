Vier Plus und eine wohlwollende Beurteilung der Jury mit Ramesh Nair, Dorretta Carter, Fräulein Mai und Oliver Pocher brachten den Aufstieg. „Wir können es noch gar nicht fassen, es war so aufregend“, jubelt Nina Braith. Die gebürtige Kaumbergerin und ihre Kolleginnen vom „Beat Poetry Club“ sind beim ORF-Wettbewerb „Die große Chance der Chöre“ am vergangenen Freitag mit der Eigenkomposition „Rumor“ eine Runde weiter gekommen.

Jahrelange harte Arbeit für Ensemble

„Vor allem hat uns gefreut, dass wir Dorretta Carter so beeindrucken konnten, weil sie selbst eine tolle Sängerin und in einem ähnlichen Genre ist, wie wir“, sagt die Musikerin zum positiven Feedback. Um dort zu stehen, wo es jetzt ist, hätte das Frauenensemble jahrelang hart gearbeitet, erzählt sie weiter.

Nicht ruhig, sondern rund geht es jedenfalls bis zum nächsten Auftritt Mitte November. „Proben, proben, proben“, sei angesagt. „Wir haben das Glück, dass Ursi Wögerer nicht nur Sängerin, sondern auch professionelle Tänzerin ist und uns der befreundete Choreograph Nikolaus Stich coachen wird“, so Nina Braith.

Insgesamt 67 Chöre kämpfen in der Casting-Show um die Möglichkeit, beim Sieg am 25. November ein Preisgeld von 50.000 Euro mit nachhause nehmen zu dürfen. Ab dem Live-Halbfinale ist das Fernsehpublikum am Zug, das mittels Anruf und SMS für seinen Favoriten stimmen kann. „Wir brauchen vor allem die Unterstützung der Zuschauer vor dem TV“, appelliert die Sängerin an die Fans. Und Nina Braith verrät noch etwas: „Wir bringen diesmal einen Coversong, ein Mashup aus mehreren Liedern.“