„Ich freue mich sehr, dass man die Täter gefasst hat“, erzählt Leopold Lunzer vom Kaumberger Landmaschinenbetrieb.

Jetzt steht fest, wer im August des Vorjahres durch ein Fenster in seinen Betrieb eingedrungen ist. „Das Diebsgut war damals gering, der Sachschaden jedoch weit mehr“, erinnert er sich. Aufgeflogen sind die Rumänen im Bezirk Gänserndorf. Ein Angestellter eines Lokals in Strasshof meldete einen Einbruch in das benachbarte Autohaus. Ein Rumäne (22) konnte festgenommen werden. Die weitere Amtshandlung wurde von der Diebstahlsgruppe des Landeskriminalamtes NÖ übernommen. Die Ermittler stellten fest, dass der Tätergruppe eine Holzhütte in Wien als Unterschlupf diente.

Dabei konnte ein Mittäter, ein 50-jähriger rumänischer Staatsbürger, festgenommen und Diebesgut sichergestellt werden. Ein weiterer 31-jähriger rumänischer Staatsbürger wurde als Haupttäter, dessen Bruder (28) und eine 22-jährige Rumänin als Mittäter ermittelt.

Lunzer hat auf Einbruch reagiert

Ihnen konnten 38 Coups in Niederösterreich, neun Taten in Wien und ein Einbruch im Bezirk Mattersburg nachgewiesen werden. „Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 160.000 Euro, wobei der Wert des Diebesguts mit etwa 96.000 Euro beziffert wird. Beim Diebesgut handelt es sich hauptsächlich um Bargeld und Zigaretten“, erklärt Johann Götz vom Landeskriminalamt NÖ.

Bevorzugte Tatorte waren Trafiken und Lokale, Institutionen wie die Arbeiterkammer, das Arbeitsmarktservice und ein Vermessungsamt sowie auch Firmen wie Kfz-Werkstätten.

Gegen den 31-jährigen Haupttäter wurde von der Staatsanwaltschaft Wien ein EU-Haftbefehl erlassen, worauf er am 21. April in Rumänien festgenommen werden konnte. Der 31-Jährige verbüßt bis zu seiner Auslieferung nach Österreich eine Haftstrafe aufgrund mehrerer Gewaltdelikte in seinem Heimatland. Gegen die noch flüchtigen Beitragstäter, die 22-jährige Frau und den 28-jährigen Bruder des Haupttäters, wurde eine nationale Festnahmeanordnung erlassen. Des Coups in Kaumberg konnten sie durch die akribische Tatortarbeit eines Hainfelder Kriminalbeamten überführt werden. Er hat eine DNA-Spur gesichert, die zu einem der Täter passte.

Bei Leopold Lunzer war dies jedoch nicht der einzige Coup. „In den letzten Jahren wurde immer wieder eingebrochen, meistens kam Bargeld, aber auch ein Laptop weg“, berichtet der Unternehmer, der auf die Vorfälle reagiert hat. „Wir haben jetzt eine Überwachungskamera und Bewegungsmelder sind auch angebracht“, schildert er, dass sämtliche Sicherungsmaßnahmen den Tagesablauf und die Lebensqualität beeinflussen: „Man muss schon zusperren, wenn man nur kurz den Müll rausbringt.“ Was ihn auch schockiert ist die Skrupellosigkeit der Täter. „Heutzutage dringen sie ohne zu zögern ein, auch wenn Leute im Haus sind“, so Leopold Lunzer.