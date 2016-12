Mit einem Paukenschlag startete die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres in Kaumberg: Bei Sitzungsbeginn gab SP-Fraktionsführer und geschäftsführender Gemeinderat Hubert Pfeiffer seinen Rücktritt per 31. Dezember bekannt — aus persönlichen Gründen, wie er verlauten ließ.

Wenige Stunden zuvor hatte SP-Mandatar Karl Stricker ebenso sein Ausscheiden aus dem Gemeinderat publik gemacht — gar schon mit Wirkung 14. Dezember. Stricker führte seinerseits berufliche Gründe ins Treffen — womit zwei Drittel der SP-Gemeinderäte ihren Rücktritt erklärt haben. Lediglich der Dritte im Bunde, SP-Ortsparteivorsitzender Thomas Lengyel, verbleibt bei den Roten im Gemeinderat, wobei er bei der jüngsten Sitzung entschuldigt war.

Nachbesetzung: Diese Woche Entscheidung

„Mit den zwei Rücktritten bei der SP hat keiner gerechnet“, zeigt sich Bürgermeister Michael Singraber von der Mehrheitsfraktion VP überrascht. Von einer politischen Bankrotterklärung spricht FP-Chef Christian Hafenecker: „Die SP Kaumberg hat in den letzten zehn Jahren nichts gezeigt — außer, dass sie zugunsten der VP umgefallen ist, wenn es um Interessen der Bevölkerung gegangen ist.“ Nach dem unerwarteten Ausscheiden von Pfeiffer und Stricker verweist SP-Bezirksparteiobmann Herbert Thumpser im NÖN-Gespräch auf eine Sitzung diese Woche, in der entschieden werde, wer die zwei frei gewordenen Sitze der Sozialdemokraten im Gemeinderat übernimmt.

Eine Überraschung gab es (im nicht öffentlichen Sitzungsteil) auch bei der Bestellung des vakanten Postens eines Gemeindearbeiters. Die erste geheime Abstimmung brachte eine Pattstellung (8 zu 8 Stimmen bei einer Enthaltung), im zweiten Anlauf setzte sich die weibliche Bewerberin mit neun zu acht Stimmen gegen ihren männlichen Konkurrenten durch.

Einstimmig wurde hingegen der Haushaltsvoranschlag für 2017 beschlossen. Hafenecker zum nicht üblichen „Ja“ der FP: „Wir haben viele freiheitliche Forderungen, wie den Schuldenabbau, im Budget erkannt.“

Uneinigkeit gab es hingegen bei der Anhebung der jährlich zu entrichtenden Wasserbereitstellungsgebühr von 99 auf 126 Euro. Das entspricht einer Erhöhung um 2,25 Euro pro Monat und Haushalt. Mit der Anhebung komme die Gemeinde der Aufforderung des Landes nach Kostendeckung nach, sagt Singraber und verweist in diesem Zusammenhang auf teure Arbeiten der Vergangenheit: „In den letzten drei Jahren wurden 300.000 Euro in neue UV-Anlagen investiert, auch eine neue Quelle wurde gefasst.“ Die FP votierte gegen den mit Stimmen von VP und SP gefällten Beschluss. „Erst vor etwa drei Jahren wurde um 25 Prozent angehoben und jetzt wieder um 25 Prozent. Die VP erhöht die Gebühren so oft, dass sie selber nicht mehr weiß, wo sie steht“, ätzt Hafenecker.