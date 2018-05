Ende Mai macht die Volksbank in Traisen dicht. Angesichts der wirtschaftlichen Entwicklungen und des geänderten Kunden-Verhaltens ist das bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar. Wie oft besucht man tatsächlich noch physisch eine Bank? Geldgeschäfte werden zunehmend online abgewickelt.

Trotz dieses Trends wird ein Teil der Traisner Volksbank-Kunden zur Konkurrenz abwandern. Speziell zu jenen zwei Geldinstituten, die noch mit Filialen vor Ort vertreten sind, also Raiffeisenbank und Sparkasse. Und man braucht auch kein Prophet zu sein, um vorauszusagen, dass Lockangebote folgen werden, die den Volksbank-Kunden den Umstieg schmackhaft machen sollen.

Für jene, die nicht wechseln wollen, ist künftig die Volksbank in Spratzern die nächste Anlaufstelle. Womit wir beim Kernproblem des Banken-Filialsterbens (speziell im ländlichen Raum) sind. Ältere Menschen, die nicht auf Online-Banking umsteigen können oder wollen, müssen zunehmend weite Wege in Kauf nehmen. In Traisen haben sie nach dem Volksbank-Aus, im Gegensatz zu manch anderer Gemeinde, zumindest noch die Alternative, zwischen zwei Banken vor Ort zu wählen.