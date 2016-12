Einen prominenten Bürger würdigte die Gemeinde mit Gedenkkonzert durch Mitglieder der Wiener Philharmoniker sowie der Musikkapelle Kleinzell und Festgottesdienst am vergangenen Wochenende.

Ein Vierteljahrhundert prägte Hans Richter (1843-1916) das Musikleben Wiens an der Hofoper und am Pult der Wiener Philharmoniker. Er leitete Uraufführungen von Komponisten wie Johannes Brahms, Anton Bruckner, Peter Tschaikowsky oder Richard Wagner. Mit diesem war Richter eng befreundet, seine letzte Ruhestätte fand er in Bayreuth. Seine internationale Karriere führte ihn weiters nach England, wo er als der bedeutendste Dirigent seiner Zeit galt. Erholung fand Richter von 1894 bis 1913 in seinem Kleinzeller Haus auf dem Weibegg.

Anlässlich des 100. Todestages am 5. Dezember wurde der Mehrzwecksaal am Samstag in „Hans Richter Saal“ umbenannt und eine Gedenktafel an seinem ehemaligen Haus angebracht, das seit 1969 im Besitz von Eva und Wolfgang Tuma ist.

„Es ist ein bewegendes Ereignis“

„Es ist ein bewegendes Ereignis“, sagte Clemens Hellsberg, ehemaliger Vorstand der Wiener Philharmoniker, „und für mich und meine Söhne eine Ehre, in Kleinzell zu sein.“ In einem detailreichen Vortrag gab er einen Überblick über die Geschichte der Wiener Philharmoniker, die 1842 von Otto Nicolai gegründet wurden.

Dieser stand in Kontakt mit Kirchenmusiker Anton Richter in Raab (Györ), dem Vater von Hans Richter. Jahrzehnte später prägte dessen Sohn das berühmte Ensemble. „Nach dem Gründer Nicolai ist Hans Richter die wichtigste Persönlichkeit der Wiener Philharmoniker in ihrem goldenen Zeitalter“, erklärte Hellsberg.

Dass der Musiker von anno dazumal lokal in Erinnerung gerufen wurde, ist den Forschungen von Gemeindearzt Anton Groihofer zu verdanken. Auf einer Schautafel waren auch Briefe und Fotos von Hans Richter zu sehen. Ansichtskarten, die er sich selbst von seinem Haus anfertigen ließ, nennt Sammler Peter Hess sein Eigen. „Kundigunde von Hohenberg hat dieses ursprünglich der Pfarre Kleinzell vermacht“, weiß Hess.

Basierend auf Hans Richter soll für Kleinzell nun eine „Kulturprogrammschiene“ entwickelt werden, beabsichtigt Bürgermeister Reinhard Hagen.