Einen prominenten Bürger möchte die Gemeinde Kleinzell in Erinnerung rufen. Von 1894 bis 1913 besaß Hans Richter eine Villa am Ebenwald, wo er sich von seinem viel beschäftigten Künstlerleben erholen konnte.

Zu den großen Dirigenten seiner Zeit gehörend, war der österreichisch-ungarische Musiker unter anderem mit Richard Wagner und weiteren bekannten Komponisten befreundet. Seine letzte Ruhestätte fand der am 5. Dezember 1916 Verstorbene in einem Ehrengrab in Bayreuth.

Bei einer Würdigungsfeier anlässlich seines 100. Todestages wird am Samstag, 3. Dezember, um 18.30 Uhr der Mehrzwecksaal in „Hans Richter Saal“ umbenannt. Danach tritt um 19 Uhr ein Ensemble der Wiener Philharmoniker mit der Musikkapelle Kleinzell unter Kapellmeister Leopold Birkner auf.

Am Sonntag, 4. Dezember, zelebriert Pfarrer Pater Altmann Wand um 10 Uhr eine musikalisch umrahmte Festmesse. Anschließend findet ein vorweihnachtlicher Ausklang statt.