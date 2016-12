„Es gab mehrere Anbieter. Ein einheimischer Betrieb hat den Zuschlag erhalten“, informiert Masseverwalter Volker Leitner über das Ergebnis der Versteigerung.Im heurigen März ist die Firma Holzwerke Zöchling GmbH & Co KG in Finanznöte geraten. Die Firma wurde geschlossen, am Landesgericht St. Pölten das Konkursverfahren eröffnet . Laut Österreichischem Verband Creditreform waren 60 Gläubiger und elf Arbeitnehmer betroffen.

Aktiva von rund 821.000 Euro standen Passiva von etwa 2,43 Millionen Euro gegenüber. Als Insolvenzursachen wurden ein Brand der Hobelmaschine 2011, wobei die Versicherung nur einen Teil des Schadens abdeckte, und Investitionen in die Anschaffung einer neuen, nur unzureichend ausgelasteten Maschine genannt.

,,Wir wollten, dass der Standort für Kleinzell und die Region erhalten bleibt‘‘

Diese Woche werden nun in der Causa die letzten Formalitäten unter Dach und Fach gebracht. Zöchling, ein Familienunternehmen in der fünften Generation, welches Produkte der Qualitätsmarke Sonnenholz herstellte, wurde von einem anderen, alteingesessenen Kleinzeller Familienunternehmen gekauft. ,,Wir wollten, dass der Standort für Kleinzell und die Region erhalten bleibt‘‘, sagt Geschäftsführer Hans Rieder von Rieder Holz über die Beweggründe. Seine Firma mit elf Angestellten ist nicht auf Holz-Verarbeitung, sondern auf Rundholztransporte sowie EU-weite Beförderungen von Gütern aller Art spezialisiert. Sohn Richard Rieder ist seit 2007 für den von seinen Eltern aufgebauten Holzhandel verantwortlich.

Nach einer „Orientierungsphase“ soll der übernommene Betrieb „relativ bald“ wieder aktiviert werden. Bedeckt hält man sich noch, in welcher Form dies geschehen soll. „Gebäudeteile könnten als Einstellhallen vermietet werden“, deutet Richard Rieder eine der Möglichkeiten an. Jedenfalls sei die Schaffung von bis zu zehn Arbeitsplätzen beabsichtigt.