„Ich habe nicht einmal damit gerechnet, ins Finale zu kommen“, kann es die Kleinzellerin Anna Bugl noch kaum fassen.

Sie hat in Landeck in Tirol den österreichischen Jungsommelierwettbewerb gewonnen (siehe auch Spaziergänger, Seite 6). Die 18-Jährige besucht die Tourismusschule in St. Pölten und kann sich auch durchaus vorstellen, später ein eigenes Weinlokal mit erlesenen Produkten zu betreiben oder sich im Bereich Catering oder Eventplanung beruflich zu manifestieren. Auch einem Auslandsaufenthalt in Frankreich ist sie nicht abgeneigt.

Bürgermeister Reinhard Hagen gratulierte der erfolgreichen Gemeindebürgerin im Zuge des Neujahrsempfanges. „Wir sind sehr stolz, dass eine Voralpenländerin einen Sommelierwettbewerb gewonnen hat. Mich als gebürtigen Weinviertler freut das natürlich besonders“, erklärt Hagen.