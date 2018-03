Woher komme ich? Das ist die Frage, mit der alles beginnt. „Mich persönlich hat das aus speziellen Gründen immer beschäftigt“, schildert Martin Prinz: „Denn in mir sitzt eine Arbeiterfamilie aus Traisen genauso wie eine Bürgermeisterfamilie aus Lilienfeld.“

In seinem neuen Buch „Die unsichtbaren Seiten“ beschäftigt sich der Autor mit seiner Herkunft und realen Ereignissen der letzten Jahrzehnte. „Irgendwann ist mir aufgegangen, dass sich aus solchen Polen auch die Welt zusammensetzt, in der nicht nur meine Generation groß geworden ist“, erklärt Martin Prinz, „es ist die Welt von Wiederaufbau, Wohlstand, die Welt der Häuselbauer, der beginnenden Umweltschutz-Bewegungen, eine Insel inmitten des Kalten Krieges, eine Welt der Normalität.“

Roman über Heimatorte

Dass er einmal über seine beiden Heimatorte schreiben wird, war dem 45-Jährigen immer klar. „Ich nahm jedoch an, ich müsste dafür noch älter werden, weiser vielleicht, bräuchte mehr Abstand dazu. Bis ich mich als kleinen Buben in der Pausenhalle der Lilienfelder Volksschule stehen sah, in den Klassen lief der Unterricht und ich war auf dem Weg aufs Klo“, schildert der gebürtige Lilienfelder.

Es ist 1980, sieben Jahre war er damals alt. Am Anfang des Romans dreht sich der Protagonist im Kreis und sagt sich: „Ich bin der König von Lilienfeld.“ „Weder der Bub noch das Buch ließen mich dann noch los“, erwähnt der Autor. Verfasst habe er das Werk bald, in Etappen, verteilt über einige Jahre und doch in einer Gesamtarbeitszeit von nur wenigen Monaten.

Prinz-Lesung am 18. Juni ist fixiert

Den Weg des Erzählens vorgegeben haben auch im Haus der Großeltern entdeckte Bilder aus 1995: Aufnahmen, in denen es keine Motive mehr gibt. Stattdessen halten die letzten Fotografien des demenzkranken Großvaters alltägliche, zufällige Perspektiven fest. Der „Heimatroman als Entwicklungsroman eines Schriftstellers“ erscheint Anfang Mai im Suhrkamp-Verlag. Fixiert ist bereits eine Lesung hierzulande: Am 18. Juni stellt sich Martin Prinz in der Traisner Gemeindebücherei ein.