Im ländlichen Bereich ticken die Uhren anders als im urbanen. Während etwa St. Pölten seit 2013 ohne Unterbrechung wächst und noch heuer die 60.000-Einwohner-Marke knacken könnte, müht sich Lilienfeld ab, bei aktuell rund 2.900 Einwohnern leichten Zuzug zu erreichen. Für die Umsetzung von 60 neuen Wohnungen am alten Sägewerksareal hat der vom Stift nun beschlossene Grundverkauf den Weg geebnet — ein Mosaikstein zur positiven Bevölkerungsentwicklung.

Neben attraktivem Wohnraum sind das Angebot an Jobs, Schulen oder Einkaufsmöglichkeiten weitere Faktoren, um die Zelte in einer Gemeinde aufzuschlagen. In allen drei Bereichen ist Lilienfeld (für eine ländliche Gemeinde) ordentlich aufgestellt. Gelingt es, wieder einen Kinderarzt mit Kassenvertrag zu bekommen, gibt es auch am medizinischen Angebot wenig zu meckern.

Dass die summa summarum gute Standortattraktivität und das stete Bemühen um Zuzug für das Überschreiten der 3.000-Einwohner-Grenze reichen werden, darf dennoch bezweifelt werden. Zu übermächtig scheint der Sog der Landeshauptstadt zu sein.