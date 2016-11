Über den Winter bleibt dem SC Lilienfeld wohl nur die Jägerrolle. Alles war angerichtet für den Herbstmeistertitel in der 1. Klasse West-Mitte. Doch dann bissen sich die Rattenberger-Schützlinge an Mittelständler Bischofstetten die Zähne aus. Pressbaum zog vorbei. Auch gut: So können die Lilienfelder mit einer Extraportion Motivation ins Frühjahr gehen.

Solche Tage gibt‘s! Gegen Bischofstetten ließ die beste Offensive der Liga aus. In der Vorwärtsbewegung fehleranfällig, mit Torversuchen „Marke Verzweiflungsschuss“ und einem Festival vergebener Chancen verabschiedete man sich vom Heimpublikum. Mit einem 1:1, das wie eine Niederlage schmeckt.

Mag sein, dass der Wirbel um Rattenbergers „Foul“ gegen Markersdorf (die NÖN hatte berichtet), ein wenig für Unruhe gesorgt hat. Verhaut haben die Lilienfelder jedenfalls noch nichts. Wenn zum Abschluss ein Sieg gegen den SC St. Pölten gelingt, bleibt der Jäger brandgefährlich.

Den Druck haben Neo-Spitzenreiter Pressbaum, der als „Vize“ naturgemäß erster Aufstiegsanwärter ist, und die höchst prominent besetzten Loosdorfer. Für Lilienfeld gilt: „Alles kann, nichts muss!“ Gerade diese Ausgangsposition könnte sich im Frühjahr als größtes Plus erweisen.