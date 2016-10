Für die ÖBB ist der Bezirk ein Nebenschauplatz. Schon allein deshalb, weil sich auf den Hauptrouten wegen der ungleich höheren Fahrgastzahlen weit mehr verdienen lässt als hierzulande. In diesem Licht ist der mit 11. Dezember in Kraft tretende neue ÖBB-Fahrplan zu sehen, der auf der Traisentalbahn nur eine Änderung bringt: Der Schülerzug 6606 von St. Pölten nach Hainfeld erhält in Traisen um 7.34 Uhr einen Anschluss aus Lilienfeld. Betroffen ist davon freilich kaum jemand.

Außerdem: Dass der Fahrplan auf der Traisentalbahn tatsächlich nur einer Nachjustierung bedarf, muss bezweifelt werden. Das bestätigt das NÖN-Online-Voting: 56,1 Prozent der User sind der Meinung, es wären mehr Verbesserungen nötig.

Von einem großen Wurf beim neuen Fahrplan kann aus Bezirkssicht also keine Rede sein. Im Gegenteil: Das in den letzten Jahren durch den Rückzug von den Schienenabschnitten Schrambach-St. Aegyd oder Hainfeld-Kaumberg ramponierte Image der ÖBB wird durch solch mickrige Optimierungen weiter beschädigt. Und auch Gerüchte, wonach mittelfristig gar kein Zug mehr im Bezirk verkehrt, erhalten dadurch Nährboden.