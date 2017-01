Seine Firmen Neuman und Prefa sind der größte Arbeitgeber in Lilienfeld: Allein schon deshalb wurde Cornelius Grupp 1997 mit Fug und Recht die Ehrenbürgerschaft der Stadt verliehen.

Der national und international bekannte Erfolgsunternehmer gilt aber auch als Kunstmäzen und Förderer des Gesellschaftslebens. In letztere Kategorie fällt der Bau des Gasthauses „Leopold“, mit dem Grupp dem Ortsteil Marktl 2014 wieder zu einem Kommunikationszentrum verholfen hat. Für die hochwertige Gastronomie gab es als Lohn 2016 einen Stern im A-la-Carte-Führer.

Für Qualität bürgen wird nun auch der vor der Realisierung stehende Beherbergungsbetrieb, den Grupp ans „Leopold“ anschließen will. Klar ist: Die 30 geplanten neuen Betten haben nicht das Potenzial, um die Nächtigungsbilanz in Lilienfeld in Rekordhöhen zu schießen. Sehr wohl werden die zusätzlichen Zimmer aber die Zahlen spürbar aufpolieren — der Anfang zur Optimierung der mageren Nächtigungsstatistik in der Bezirkshauptstadt. Und das Ende von Grupps Sorgen, seinen Geschäftspartnern aus aller Welt keine adäquaten Quartiere bieten zu können. . .