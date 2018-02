Mit über 70 Jahren darf man sich getrost aus der Kommunalpolitik verabschieden. Noch dazu nach einer erfolgreichen Ära. Auf eine solche darf Alfred Hinterecker, der 2020 nicht mehr als Bürgermeisterkandidat zur Verfügung steht, mit Fug und Recht verweisen.

Bei allen Gemeinderatswahlen seit 2005 mit Hinterecker an der Spitze fuhr die ÖVP souverän die absolute Mehrheit ein. Und das, obwohl Hinterecker 2001 nach der nur 16 Monaten dauernden Amtszeit von Ortschefin Martha Hulatsch die Gemeindeführung in einer schwierigen Zeit (Stichwort Lift-Misere) übernahm. Heute ist der Stillstand der Bergbahn als Lebensnerv Mitterbachs Schnee von gestern, die Gemeindealpe floriert. Hinterecker war aber nicht nur an der Lift-Reaktivierung maßgeblich beteiligt, sondern auch stets ein Förderer des neu eröffneten Hotels Mitterbach, um nur zwei seiner Verdienste um den Tourismus anzuführen.

Ein in der Bevölkerung (wie die Wahlergebnisse zeigen) beliebter Ortschef mit Leib und Seele sowie Handschlagqualität nähert sich mit Riesenschritten dem Rückzug aus der Politik. Sein Nachfolger tritt in große Fußstapfen.