Das Land als Eigentümer kann nicht jedes Jahr Millionenbeträge in den Ausbau der zwei großen Liftbetriebe im Bezirk buttern. Unter diesem Blickwinkel ist es verständlich, dass es auf der Gemeindealpe Mitterbach heuer keine Neuinvestition für den Winter gibt. Was nicht heißt, das Skigebiet wäre nicht gut aufgestellt. Aufgrund der Millionen, die das Land in den letzten Jahren in die Weiterentwicklung gepumpt hat, präsentiert sich die Gemeindealpe allemal als attraktives Skigebiet. Erstmals die örtliche Winter-Nächtigungsbilanz aufpolieren wird zudem das im Sommer eröffnete Hotel Mitterbach.

Annaberg hat durch das JUFA-Hotel schon seit 2015 sein Zimmerangebot stark verbessert. Für die Reidl-Lifte selbst gilt Ähnliches wie für die Gemeindealpe: Dank der Investitionen der letzten Jahre ist das Skigebiet attraktiv. Einziger Dämpfer: Der neue Speicherteich zur Optimierung der künstlichen Beschneiung konnte nicht rechtzeitig vor dem Winter finalisiert werden. Damit ist Annaberg ein Stück mehr vom Wetter abhängig, um einen guten Besuch zu schaffen. Und die Latte liegt nach der Spitzenbilanz des Vorjahres hoch.