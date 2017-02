Die Landeshauptmänner Josef Pühringer und Erwin Pröll taten es in der großen Politik, Kaumbergs Bürgermeister Michael Singraber tut es ihnen jetzt auf Gemeindeebene gleich – er zieht sich aus der Politik zurück. Angekündigt hatte der Kaumberger Bürgermeister bereits nach der Wahl, dass die Übergabe an den Nachfolger bereits während der Amtsperiode stattfinden soll. Jetzt kam es aber dann doch etwas plötzlich, dass Singraber alle Funktionen zurücklegte.

Als Amtsleiter und Bürgermeister war er gleich in doppelter Funktion die prägende Figur der vergangenen Jahrzehnte. Die Bilanz kann sich sehen lassen. In einer strukturschwachen Region schaffte er es, dass Kaumberg dem Abwanderungstrend trotzte und heute um neun Prozent mehr Menschen hier leben als zu seinem Amtsantritt. In seiner Ära wurde auch die Kanalisation errichtet, das Feuerwehrhaus gebaut und ausfinanziert, aber auch schwere Naturkatastrophen bewältigt.

Singrabers Nachfolger tritt in große Fußstapfen. So wie es auch die Nachfolger von Pröll und Pühringer tun.