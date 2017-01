Im Prinzip kann nichts mehr passieren: Die aktuelle Schneeunterlage sollte reichen, um auch gute Pistenbedingungen in den Semesterferien bieten zu können. Womit nach den super Weihnachtsferien sowohl den Annaberger Liften als auch dem neuen Leitbetrieb der Gemeinde, dem JUFA mit seinen 208 Betten, eine Spitzen-Winterbilanz sicher zu sein scheint.

Alles eitel Wonne also im Tourismus der kleinen Kommune? Wenn man den heurigen Winter betrachtet, ja. Das Aus der Pfarrboden-Lifte wurde offensichtlich verkraftet. Was den Ausbau des Sommertourismus betrifft, muss freilich abgewartet werden, wie das geplante Konzept (bei den Liften und in der Gemeinde generell) im Detail ausschauen wird. Positiv: Gemeinde, Lifte, JUFA und Gastro-Betriebe ziehen hier (wie berichtet) an einem Strang. Die Zeichen der Zeit, nur mit attraktiven Ganzjahresangeboten touristisch voll punkten zu können, wurden erkannt. Das heißt aber noch lange nicht, dass man schon am Ziel ist. Schließlich müssen auch noch die Grundeigentümer mitspielen — speziell im Bereich des polarisierenden Mountainbikens.