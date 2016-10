Nach ihrer letzten unnötigen Niederlage haben wir an dieser Stelle die Charakterfrage bei den Hainfelder Spielern gestellt. Und der 4:1-Sieg ist der Beweis dafür, dass wir mit unserer These nicht falsch lagen. Viele Spieler in der Elf sind nicht erfolgsorientiert genug und lassen die Zügel schleifen, wenn Präsident Harald Fischer ihnen auch nur einen kurzen Moment den Rücken zukehrt.

Zuletzt hat er aber wieder an einigen Stellschrauben gedreht, und ein wichtiger war dabei die Reaktivierung von Oldboy Tomas Gajdok. Seit 13 Jahren, also Fischers Rainfeld-Zeit, ist der Tscheche nicht nur Erfolgsgarant, sondern der Mann am Feld, auf den sich der Präsident hundertprozentig verlassen kann. Auch wenn er spielerisch vielleicht nicht mehr an seine Glanzzeit heranreicht, ist Gajdoks Einsatz, wenn er aufläuft, immer vorbildlich. Er ist einer, der die anderen mitreißen kann, wenn es spielerisch nicht nach Wunsch läuft. Ja, er ist der Spielertyp, der der Unterhuber-Truppe abgegangen ist.

Gefehlt hat der Mannschaft aber auch Tatul Sarikyan. Nach einer Verletzungspause stand er jetzt zumindest schon wieder 53 Minuten am Feld. Dabei scheute er keinen Zweikampf und hatte die Ideen, dass Hainfeld nach 26 Minuten mit 4:0 vorn lag.