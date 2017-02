Nach dem bevorstehenden Abschied von Kaumbergs VP-Bürgermeister Michael Singraber geht im Bezirk nun auch bei den Roten eine Ära dem Ende zu — jene von Herbert Thumpser als langjähriger SP-Bezirkschef und Landtagsabgeordneter.

Der Bruch Thumpsers mit der Landes-SP um ihren Vorsitzenden Matthias Stadler gilt als offenes Geheimnis. Thumpser zieht mit seinem Rückzug aus der Landes- und Bezirkspolitik damit die Konsequenzen.

Die Amtszeit des 55-Jährigen als SP-Chef hat Licht und Schatten. Positiv: Bei allen Gemeinderatswahlen unter Thumpsers Führung konnte die SP ihre fünf Bürgermeistersitze im Bezirk verteidigen. Als aktuellster Erfolg ist indes das von Thumpser initiierte Volksbegehren gegen TTIP, CETA und TiSA mit 562.552 Unterschriften zu werten. Enttäuschend hingegen das Abschneiden der Roten mit Thumpser an der Spitze bei den letzten beiden Landtagswahlen, wo die SP-Verluste im Bezirk jeweils über dem Landesschnitt lagen. Thumpsers Nachfolger tritt diesbezüglich also kein leichtes Erbe an, auf Landesebene wird ja schon nächstes Jahr wieder gewählt. . .