Die Bezirks-SP um ihren Vorsitzenden Herbert Thumpser ist nicht unbedingt für Obrigkeitshörigkeit bekannt. Ein Beispiel führt in den Herbst 2016 zurück, als die Lilienfelder Sozialdemokraten gegen den Reformplan der Landes-SP gestimmt haben. Topaktuell ist indes die Initiative von Thumpser und Traisner SP-Kollegen zur Abhaltung des Volksbegehrens gegen TTIP, CETA und TiSA, was bei der SP-Bundesparteispitze wenig Gefallen fand.

Die 562.552 geleisteten Unterschriften beweisen: Thumpser und Co. haben in dieser Causa das Ohr am Puls der Zeit. Nebenbei hat Thumpser mit seinen medialen und öffentlichen Auftritten quer durch Österreich indirekt Werbung für Traisen und den gesamten Bezirk Lilienfeld gemacht.

Politiker neigen zum Schönreden. Im Falle des Volksbegehrens gegen TTIP, CETA und TiSA ist das nicht nötig. 562.552 Unterschriften sind ohne Wenn und Aber ein Erfolg — noch dazu, wo für die Kampagne nur 10.000 Euro Budget zur Verfügung standen. Thumpser und Co. haben gezeigt: Mit Herzblut ist mitunter mehr als mit viel Geld zu bewegen. Hut ab!