Die SP Kaumberg ist bekannt für aufsehenerregende Aktionen. Im Juni 2015 musste im Gemeinderat beispielsweise eine geplante Ausschuss-Nachnominierung abgeblasen werden, weil zwei der drei SP-Mandatare bei der Sitzung fehlten und der einzige anwesende SP-Gemeinderat nicht wusste, wer seiner Kollegen in die Ausschüsse entsandt werden soll.

In dieselbe Kategorie fällt nun der völlig unerwartete Rücktritt von zwei SP-Mandataren am selben Tag der Vorwoche. In der roten Kaumberger Ortspartei scheint also der „Wurm“ drinnen zu sein. Zumindest hinterlässt der Doppel-Rücktritt beim Beobachter eine denkbar schlechte Optik.

Weiter hilft den Sozialdemokraten jetzt nur der Blick nach vorne. Die personellen Änderungen müssen mit einer Neupositionierung einhergehen. Zuletzt war von der Kaumberger SP wenig bis gar nichts zu hören, eine konstruktive Oppositionspolitik ist dringend nötig. Ansonsten brauchen sich die Roten nicht zu wundern, wenn die nächste planmäßige Gemeinderatswahl im Jahr 2020 für sie die nächste Pleite bringt.