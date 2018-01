Der Wahlkampf geht in den Endspurt, ein Eklat ist im Bezirk bis dato ausgeblieben. Das kommt programmgemäß, zumal Lilienfeld mit seinen verhältnismäßig wenigen Wahlberechtigten am 28. Jänner nur eine Nebenbühne ist.

Die Bezirksspitzenkandidaten tragen ebenso ihr Scherflein bei. Karl Bader (ÖVP) und Albert Pitterle (SPÖ) sind als Sachpolitiker und nicht als Streithansln bekannt. FPÖ-Zugpferd Arno Schönthaler gilt zudem nicht als großer „Scharfmacher“. Grüne und NEOS, die im Gegensatz zur jüngsten Nationalratswahl Bezirksspitzenkandidaten aufgeboten haben, sind im lokalen Landtagswahlkampf bisher so gut wie gar nicht in Erscheinung getreten.

Wie die Parteien abschneiden, wird der Wahlsonntag zeigen. Eine interessante Frage kann aber am 28. Jänner noch nicht beantwortet werden — nämlich jene, ob Karl Bader im internen ÖVP-Match der Bezirke genügend Vorzugsstimmen für den Wiedereinzug in den Landtag schafft. Es bleibt aus Bezirkssicht also auch noch am 29. Jänner spannend, weil da erst die Vorzugsstimmen ausgezählt werden.