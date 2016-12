Mit der Schließung der Pfarrbodenlifte schien das Skigebiet Annaberg in den letzten Zügen zu liegen. Doch die Touristiker kratzten die Kurve, und am Samstag haben die Landes- und Lokalpolitiker zusammen das Comeback von einem der wichtigsten Tourismuszentren Niederösterreichs gefeiert.

Es gibt kaum einen Niederösterreicher der Babyboomer-Generation, der nicht dort die ersten Schwünge bei Kinderskikursen in den Schnee gezogen hat. Und für die Amateurskisportler ist er einer der wichtigsten Austragungsorte für Skirennen.

Der Ort hat seit je her vom Skilauf gelebt, weshalb die Freude bei Bürgermeisterin Petra Zeh groß ist, dass der Annaberg als Winterdestination bestehen bleibt. Und der gute Name, den sich der WSV Annaberg und die lokale Gastronomie in den vergangenen Jahrzehnten erarbeitet haben, soll sich mit der neu eröffneten Rennski-Piste Matthias Zdarsky rentieren.

35 Rennen wurden heuer bereits wieder angemeldet. Aber auch wenn gerade Siegerehrungen für Wirte ein gutes Geschäft sind, will man sich darauf nicht mehr ausruhen. Hellwache Konzepte müssen her, wie das Projekt „Guga hö“. Skilauf am Morgen im jungfräulichen Schnee, geleitet von einem Guide, und dazu jeder erdenklicher Komfort – das hat Hitpotenzial!