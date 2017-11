Gute Vorsätze hatte man bei der SU St. Veit schon zu Beginn der Hinrunde, doch kein einziger der Neuzugänge schlug ein, sodass der sportliche Leiter Thomas Janisch jetzt gegen den Abstiegskampf in der 1. Klasse West/Mitte hochrüsten muss.

Dass das St. Veiter Urgestein Michael Grossmann die hochgesteckten Erwartungen enttäuscht hat, war eine böse Überraschung. Im Frühjahr noch eine Gebietsliga-Stütze beim Nachbarn Hainfeld, sodass ihn Präsident Harald Fischer nur mit Zähneknirschen ziehen hatte lassen, wurde Grossmann zum „Rohrkrepierer“. Und auch die beiden neuen Legionäre waren nicht in der Lage, Impulse zu geben. Als dann noch Goalie Drobisz verletzt ausschied, war Feuer am Dach.

Jetzt sollen es echte Routiniers richten. Goalie Miljatovic gilt auch mit seinen 43 Jahren noch als Zuverlässigkeit in Person. Marek Kascak ging als Spielmacher in der 2. Landesliga zwar schon etwas die Puste aus, doch in der 1. Klasse sollte er noch herausragen, zumindest wenn seine Mitspieler Laufarbeit für ihn übernehmen mögen. Er muss sich ganz auf seine Rolle als Assistgeber für Horen Sarikyan konzentrieren können.

Ob man rasch aus der Abstiegszone kommt, wird aber an den beiden Spielern liegen, die Janisch jetzt noch verpflichtet. Denn bis jetzt wurden nur namhafte Abgänge kompensiert.