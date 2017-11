Rücktrittsdrohungen des Präsidenten sind beim SC Hainfeld keine Seltenheit. Immer wieder hat der im Klub allmächtige Harald Fischer Amtsmüdigkeit erkennen lassen. Im letzten Moment ist er aber stets davor zurückgeschreckt, den Abgang zu wagen. Viel Herzblut steckt in seinem Klub, mit dem er Großes vor hatte. Geld ist dabei sicher verbrannt worden, aber wohl nicht so viel, wie alle denken.

Fischer zählt zu den reichsten Niederösterreichern, trotzdem betont er, immer Preislimits bei der Verpflichtung von Spielern und Trainern gehabt zu haben. Er war aber gar nicht böse, wenn ihm anderes angedichtet wurde.

Dass wir bei Ankündigungen des Derbys die Rohrbacher früher gern „Gallier“ genannt haben, quittierte Fischer einmal erfreut: „Dann bin ich ja Cäsar!“

Er hatte Spaß mit der Art und Weise, wie er den Klub führte. Alle Entscheidungen lagen bei ihm. Doch jetzt hat „Cäsar“ keinen Spaß mehr an seinem Spielzeug. Als Schlusslicht zu überwintern, ist zu frustrierend.

Ob sich aber jemand findet, der den Klub übernehmen will? Viele wussten immer alles besser, aber will wirklich jemand zeigen, dass er es besser kann? Zumal die Knausrigkeit der Unternehmer im Ort, was den Fußballklub betrifft, legendär ist. Sie soll Fischer sogar noch saurer aufstoßen, als die sportliche Bilanz. Aber vielleicht ziehen bei einem anderen Obmann ja alle die Spendierhosen an.