Beim Night-Race in Schladming hat der gebürtige Mitterbacher Marc Digruber, der jetzt in Frankenfels lebt, vor 45.000 Skifans (1,7 Millionen vor den Fernsehgeräten) als viertbester Österreicher mit Rang 21, und 1,39 Sekunden Rückstand auf den „Außerirdischen“ Marcel Hirscher in Durchgang zwei, eine Top- Leistung gezeigt. Doch die Ränge Zehn in Wengen, 19 in Kitzbühel und 21 in Schladming waren für die Olympia-Qualifikation im starken ÖSV-Slalomteam doch knapp zu wenig.

Statt Pyeongchang in Südkorea wartet jetzt auf den begnadeten Slalomartisten die Distelpiste. Denn Digruber plant, am Sonntag bei den Slalom-Landesmeisterschaften, die der SCU Frankenfels in Lackenhof ausrichtet, als Vorläufer zu starten. Allerdings nur, falls die Wetterprognose stimmt, und an die minus acht Grad die Piste wirklich eisig genug machen.

Digruber löst damit ein Versprechen gegenüber SCU-Sektionsleiter Wutzl ein, der aber bedauert, dass Digruber seinen Lebenstraum nicht verwikrlichen konnte. Dabei haben die Bewohner von gleich zwei Orten kräftig die Daumen gedrückt — neben den Frankenfelsern natürlich all die alten Freunde und Verwandten in Mitterbach.

Digruber gibt sich aber unverdrossen. Jetzt wird fleißig trainiert, mit möglichen Europacupstarts, um nach den Spielen in Kranjska Gora in Form zu sein.