Es herrscht einmal mehr Eiszeit zwischen den Fußballklubs aus Rohrbach und Hainfeld. Schuld ist ein Streit um zwei talentierte Nachwuchsspieler – Kevin Marek und Ramazan Sadegi. Hainfeld hat sie, Rohrbach will sie. Und Thomas Wachter scheint alle Hebel in Bewegung zu setzen, damit sich das ändert, sehr zum Ärger von Hainfelds Präsident Harald Fischer.

Die beiden Funktionäre setzen bei diesem Streit offenbar auch die funktionierende Nachwuchsspielgemeinschaft Gölsental aufs Spiel. Bei deren Gründung ging es auch darum, dass Talente billig verliehen werden, damit sie Spielpraxis sammeln können, ohne dass man sie gleich rauskaufen muss. Die Möglichkeit der Zwangsverpflichtung gab es damals übrigens noch gar nicht.

Rohrbachs angeln nach jungen Talenten geht Fischer aber mittlerweile zu weit. Nur weil sie in der Landesliga spielen würden, täten sie so, als hätten sie das Anrecht auf alle jungen Spieler der Region, denkt Fischer aber nicht daran, klein beizugeben. Bis zum 18. Lebensjahr sollen die Spieler der NSG bei ihren Vereinen bleiben. Dass die Jungen um Geld hin- und hergeschoben werden, will Fischer unbedingt verhindern.